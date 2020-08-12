В Україні змінили умови адаптивного карантину: що важливо знати

В Україні змінили та доповнили критерії визначення зон карантину під час епідемії коронавірусу (COVID-19).

Рішення про це було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів у середу, 12 серпня.

"Раніше ми рівень загрози визначали за чотирма показниками: кількість ліжок, випадків, тестувань і динаміка зростання кількості випадків. Ми об'єднали два показники й зараз будемо визначати за трьома показниками: заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів", – пояснив глава МОЗ Максим Степанов

Він додав, у відомстві вирішили об'єднати два показники, за якими визначалася приналежність адміністративної одиниці до карантинної зони.

"У нас були динаміка захворюваності й кількість захворювань, ми вирішили об'єднати їх в один показник і рахувати з огляду на кількість нових хворих на 100 тисяч населення за попередні 14 днів. Це зрозумілий показник", – сказав міністр.

Степанов додав, що тепер кількість тестів має бути не менше ніж 24 на 100 тисяч протягом семи днів, а показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів.

Ухвалювати рішення щодо кожної зони буде Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій кожні сім днів. Водночас рішення про пом'якшення карантину може бути ухвалено не раніше ніж 14 днів.

Пояснюється, що якщо рівень завантаженості ліжок п'ять днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше ніж 75% – "червоний" рівень.

Чиновник додав, що більш детальні критерії пізніше буде опубліковано на сайті уряду та МОЗ.

Відзначимо, що раніше на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов пояснив, що в Україні змінять порядок визначення зон карантину, об'єднавши деякі показники в один.

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