В Україні змінили правила виїзду в РФ: як буде тепер

З 1 березня в Україні ввели обов'язкове пред'явлення закордонного паспорта при виїзді українців у Російську Федерацію, проте попит на оформлення документів не збільшився.

Такі дані у вівторок, 3 березня, після дня роботи змін озвучили в пресслужбі Державної міграційної служби України.

"Загалом, впровадження зазначених нововведень не вплинуло на загальну кількість оформлених органами Міграційної служби заяв-анкет на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у порівнянні з попередніми роками)", – сказано в повідомленні.

Пресслужба ДМС

Однак зростання попиту на оформлення закордонних паспортів помітили в областях, що межують із РФ. "Протягом січня-лютого 2020 року кількість оформлених заяв-анкет для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон зросла в Луганській області (приблизно в 3 рази в порівнянні з січнем-лютим 2019), Донецькій (в 1,5 рази), Харківській (на 30%), Сумській (на 11%) областях", – розповіли в Міграційній служби.

Відзначається, що підрозділи ДМС в цих регіонах готові до збільшення попиту на відповідну послугу.

В Україні змінили правила виїзду в РФ dpsu.gov.ua

Нагадаємо, зміни передбачені постановою Кабміну від 18 грудня 2019 року № 1056.

З 1 березня 2020 року українцям, щоб потрапити в РФ, потрібен закордонний паспорт. При цьому українці, які раніше відбули в Росію за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років), можуть повернутися з цим же документам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Україна змінила правила в'їзду своїх громадян на територію Росії.

Також з 9 лютого 2020 року набрали чинності нові правила перетину адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом.

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