В Україні змінили правила відвідування Криму: в МВС розкрили подробиці

Уряд вніс зміни до порядку перетину адміністративного кордону з окупованим Кримом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook. Нововведення стосуються передусім дітей:

Згідно зі змінами, з 9 лютого цього року виїзд на ТОТУ дітей віком до 16 років можливий у супроводі когось із батьків або уповноважених ними осіб.

Виїзд дітей віком від 14 до 16 років на ТОТУ, батьки яких проживають на цій території, можливий без стороннього супроводу за наявності інформації про навчання цих неповнолітніх у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

В’їзд на ТОТУ громадян України, які виїхали для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та виїзд із ТОТУ осіб, які виїжджали для оформлення документів, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої ДМС.

Ілюстрація ukrinform

Як писав OBOZREVATEL, раніше спалахнув скандал через візит Путіна до Криму. Україна направила Росії ноту протесту, на що виникла хамська реакція від окупантів.

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