В Україні змінили правила самоізоляції та обсервації: у МОЗ розкрили деталі

В Україні змінився порядок щодо прибуття громадян з інших країн в період карантинних обмежень під час пандемії коронавірусу. Самоізоляцію контролюватимуть додатком "Дія".

Як розповів на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню COVID-19 міністр охорони здоров'я Максим Сепанов, людина, яка прибуває з-за кордону, має обов'язково встановити додаток "Дія" та відправитися на самоізоляцію. У разі, якщо додаток не буде встановлено, її змушують пройти обсервацію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За його словами, місця обсервації для громадян з-за кордону встановлені– вони є у Києві та Київській області.

Максим Степанов Скріншот

"Якщо у громадянина немає можливості встановлення додатку "Дія" або за його проханням він хоче прийти обсервацію, перебуваючи не у домашніх умовах, то місця обсервації встановлені. Зокрема, розроблений певний механізм. Місця обсервації є у Києві, Київській області. Залежно від того, за яким алгоритмом та механізмом піде громадянин, ми будемо далі визначатися", – зазначив Степанов.

Очільник МОЗ наголосив, що самоізоляція є обов'язковою з встановленням додатку "Дія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 27 квітня, в Україні офіційно підтвердили 9009 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.