В Україні змінили правила призову в армію через COVID-19

Весняний призов в армію 2020 року в Україні перенесли на літо через епідемію коронавірусу. Призивати випускників шкіл і вищих навчальних закладів пообіцяли ще пізніше.

Таких домовленостей досягло Міністерство освіти з Міністерством оборони, повідомила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій в ефірі hromadske.

"Ми говорили з колегами з Міноборони для того, щоб не допустити таких випадків, коли не закінчили, або випускники, яким 18 років вже в липні, коли ще немає результатів ЗНО та ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію", – розповіла Мандзій.

Призов до армії в Україні delo.ua

Вона зазначила, що на сайті Міноборони вже опублікували інформацію про те, що призовним комісіям доручили врахувати це в своїх діях.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на час дії загальнонаціонального карантину для недопущення поширення коронавірусу, в Україні тимчасово скасували призов громадян в армію.