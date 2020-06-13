В Україні змінили правила карантину: що тепер під забороною

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка регулює карантин у зв'язку з епідемією COVID-19.

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Нові заборони і обмеження під час брифінгу 13 червня оголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він підкреслив, що мета нововведень – запобігти погіршенню ситуації з коронавірусом в країні.

Карантин в Україні

В Україні заборонили:

проведення пробного Зовнішнього незалежного оцінювання.

Відновлення роботи кінотеатрів.

Перетин кордону іноземцями або особами без громадянства в разі відсутності страхового поліса, що покриває витрати на лікування COVID-19.

В'їзд з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей без згоди на самоізоляцію за допомогою електронного сервісу "Дій будинку".

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в Україні ввели:

обсервацію для іноземців, які прибувають з країн, де епідеміологічна ситуація гірша ніж в Україні, а також для громадян таких країн.

Обов'язкову наявність приміщень для проведення медичного огляду на контрольних пунктах в'їзду-виїзду

Також була скасована обов'язкова обсервация для людей, які в'їжджають з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму після відновлення пропуску через КПВВ.

Нагадаємо, що в Україні 13 червня побито новий рекорд заражених коронавірусом за добу. Офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавірусної інфекції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні можливе посилення карантину.

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