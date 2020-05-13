В Україні змінили порядок оприлюднення законів: що вирішив Кабмін

Тепер публікація ухвалених Верховною Радою України законів та актів Кабінету міністрів буде необов'язковою в друкованій версії газети "Урядовий кур'єр" та інших офіційних видань.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 13 травня. Ініціативу було внесено Міністерством юстиції України та презентовано його очільником Денисом Малюською (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Закони України Офіс президента України

Зокрема, вона передбачає внесення змін до указу президента №503 від 1997 року "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" (з нього прибрали слово "друковані").

Кабмін підтримав цю пропозицію, проте також погодився з вимогою уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової внести в документ деякі корективи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час години запитань до уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль виправдався через скандал із витоком персональних даних українців нібито через додаток електронних документів "Дія". Голова Кабміну запевнив, що він повністю захищений, а проблема пов'язана з недосконалістю старих баз даних.