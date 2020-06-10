В Україні змінили критерії одужання від COVID-19

В Україні невдовзі може суттєво збільшитися кількість одужалих від коронавірусу. Це пов'язано зі зміною критеріїв для виписки пацієнтів.

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Про нововведення на брифінгу розповів головний санітарний лікар країни, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що тепер підставою для факту одужання буде відсутність симптомів хвороби і один, а не два негативних тести (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тест на коронавірус

"У нас змінено підходи до виписки людей, хворих на коронавірусну хворобу зі стаціонарів і зняття діагнозу "коронавірусна хвороба" після одужання. Раніше у нас критерієм для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також два підряд негативних ПЛР-тести. Сьогодні ці критерії – відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест. Тому ми очікуємо збільшення кількості одужалих у звязку зі зміною підходів до тестувань", – пояснив головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що з 10 червня в Україні почнеться наступний етап послаблення карантину, у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також місті Києві епідеміологічна ситуація не дозволяє це зробити.