В Україні змінили дорожні знаки: як виглядають тепер

"Укравтодор" впроваджує запуск нової навігації на дорогах України, який передбачає також і встановлення нових дорожних знаків.

Як розповів у Facebook глава агенства Олександр Кубраков, це допоможе водіям ліпше орієнтуватися в місцевості та ліпше планувати маршрути.

"Мені важко уявити щоб зараз, після того як будуть оновлені тисячі кілометрів доріг, на них будуть встановлені знаки старого зразку. Якісне дорожнє покриття та сучасна навігація – по-справжньому європейські дороги в Україні", – зазначив він.

Кубраков нагадав, що дорожні знаки – це інформація для планування маршрутів, попередження про можливі дорожні ускладнення та заборонені дії. Від їх якості та функціональності залежить безпека учасників дорожнього руху.

"Наше спільне завдання – зробити орієнтування в подорожах максимально комфортним і доступним. Особливо, коли рішення потрібно приймати швидко", – наголосив Кубраков.

Зазначається, що експериментальні знаки вже встановлені на Львівщині. У планах "Укравтодору" запровадити нову навігацію на маршруті Київ – Дніпро (Н-31), Сєвєродонецьк – КПП Станиця – Луганська, Київ – Знам’янка (Н-01) та багатьох інших маршрутах.

В Україні змінили дорожні знаки Facebook/ Олександ Кубраков

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 1 червня запустили систему автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.