В Україні змінилася карта поширення COVID-19: де коронавірус спалахнув із новою силою

У декількох областях України останнім часом фіксується стрімкий ріст випадків COVID-19, тоді як у дев'яти регіонах кількість тих, хто видужав, за минулу добу перевищила кількість захворілих.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення пандемії у країні на сайті РНБО. Згідно з ними, із усіх понад 83 тисяч випадків коронавірусу, активними хворими у країні залишаються більше 36 тисяч пацієнтів.

Так, найбільше інфікувань COVID-19 станом на ранок 11 серпня зафіксовано на Львівщині (+162), Одещині (+134), Харківщині (+129), Івано-Франківщині (+114) та в Києві (+123).

Водночас в Івано-Франківській області також зафіксовано найбільше видужалих – 83 людини. Далі йдуть Тернопільська (+76), Рівненська (+66) та Чернівецька (+51) області.

На Львівщині та Харківщині кількість активних випадків коронавірусу зросла більш ніж на 100, а в столиці, Закарпатській та Одеській областях – на понад 50.

Антирейтинг областей України за кількістю нових випадків COVID-19 (covid19.rnbo.gov.ua)

У більшості областей, крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської та міста Києва, кількість пацієнтів, яким вдалося побороти COVID-19 з початку пандемії, перевищує кількість хворих нині.

Примітно, що чотири з усіх 29 випадків смерті від коронавірусної інфекції за добу додалося у Львівській області, по 3 – в Житомирській і Тернопільській, в решті регіонів підтверджено по 1-2 летальні випадки від COVID-19. Водночас у 7 із 24 областей та в Києві нові смерті не зареєстровано.

Карта поширення COVID-19 в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Зазначимо також, що кількість хворих на коронавірус станом на 11 серпня перевищує 6000 у Києві та 5000 у Львівській області, 2000 – в Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях, 1000 – в Рівненській, Чернівецькій, Волинській, Київській і Тернопільській областях, а нижче 50-ти активних хворих у Луганській і Кіровоградській областях.

Нагадаємо, що на ранок вівторка, 11 серпня, в Україні офіційно підтверджено 83 115 випадків коронавірусної інфекції. З них 1158 було виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померла вже 1951 особа, а 44 934 пацієнтів повністю побороли хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, велика кількість виявлених випадків коронавірусу в Україні, яку фіксують в останні декілька тижнів, пов'язана не тільки зі збільшенням проведення тестувань. Українці стали більше хворіти COVID-19, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.