В Україні зменшилася кількість областей, не готових до ослаблення карантину

В Україні станом на 23 липня шість областей не готові до пом'якшення протиепідемічних обмежень, введених через пандемію коронавірусу.

Про це інформує Міністерство охорони здоров’я. На сайті відомства опублікували новий перелік регіонів, яким забороняється послаблювати карантин.

Зауважимо, що днем раніше у цьому списку значилося сім областей, а нині з нього випала Харківщина.

Так, до наступного етапу зняття обмежень не готові:

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Тернопільська область;

Чернігівська область.

Показники для послаблення протиепідемічних заходів в областях України станом на 23 липня (moz.gov.ua)

За даними МОЗ, у Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях – надто висока динаміка зростання хворих на коронавірус. У цих де регіонах, а також на Волині спостерігається великий коефіцієнт виявлення випадків зараження COVID-19. У Чернігівській області проводять мало тестувань, тоді як Закарпатська область не відповідає показнику завантаженості ліжок у медустановах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 23 липня, в Україні офіційно підтверджено 61 851 випадок коронавірусної інфекції, з них 856 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померла 1551 особа, а 34 000 пацієнтів повністю побороли хворобу.