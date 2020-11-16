В Україні після вихідних виявили менше 10 тисяч нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 16 серпня
В Україні на ранок понеділка, 16 листопада, підтверджено 545 689 випадків коронавірусу. З них 9832 було виявлено за попередню добу.
Вірус забрав життя вже 9697 осіб (+95 за добу), водночас 244 197 пацієнтів (+2753) змогли одужати. Статистикою у Facebook поділився міністр охорони здоров’я Максим Степанов, котрий і сам захворів на COVID-19 і напередодні пообіцяв пройти його, як звичайний пацієнт.
За словами глави МОЗ, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу минулої доби зареєстровано у Києві – 879, Дніпропетровській області – 847, Запорізькій – 807, Київській – 648 та Одеській – 633.
Нині коронавірусну хворобу виявлено:
м. Київ – 51 499 випадків;
Вінницька область – 13 948 випадків;
Волинська область – 18 936 випадків;
Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
Донецька область – 17 201 випадок;
Житомирська область – 22 847 випадків;
Закарпатська область – 19 559 випадків;
Запорізька область – 19 291 випадок;
Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
Київська область – 25 141 випадок;
Кіровоградська область – 3710 випадків;
Луганська область – 5 169 випадків;
Львівська область – 37 466 випадків;
Миколаївська область – 12 633 випадки;
Одеська область – 33 415 випадків;
Полтавська область – 15 262 випадки;
Рівненська область – 25 210 випадків;
Сумська область – 18 324 випадки;
Тернопільська область – 23 757 випадків;
Харківська область – 48 179 випадків;
Херсонська область – 7126 випадків;
Хмельницька область – 23 136 випадків;
Черкаська область – 13 478 випадків;
Чернівецька область – 28 336 випадків;
Чернігівська область – 11 557 випадків.
Як відомо, у статистиці від МОЗ і тій, що надає сайт РНБО, відсутні дані щодо захворюваності на COVID-19 серед населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, а також анексованого півострова Крим.
Степанов додав, серед нових хворих – 354 дитини та 360 медпрацівників. Минулої доби українські лабораторії здійснили 33 486 тестувань на виявлення коронавірусу: методом ПЛР – 28 685 і методом ІФА – 4801. Загалом за весь час пандемії у країні провели 3 941 651 таке тестування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Однак не всі міста погодилися піти на посилення обмежень. Так, у Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Рівному, Мукачеві, Івано-Франківську та Слов'янську мери відмовилися виконувати постанову Кабінету міністрів.
Крім цього, у Володимирському кафедральному соборі в Києві зібрали масову службу, незважаючи на обмеження, яких повинні дотримуватися церкви під час карантину вихідного дня. Так, навіть владика Філарет прийшов до храму без маски.
Через рекордні 12 524 випадки коронавірусу, які було діагностовано серед українців впродовж доби 13 листопада, Україна знову потрапила до десятки світового рейтингу щодо хворих на COVID-19.