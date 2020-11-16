В Україні після вихідних виявили менше 10 тисяч нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 16 серпня

В Україні на ранок понеділка, 16 листопада, підтверджено 545 689 випадків коронавірусу. З них 9832 було виявлено за попередню добу.

Вірус забрав життя вже 9697 осіб (+95 за добу), водночас 244 197 пацієнтів (+2753) змогли одужати. Статистикою у Facebook поділився міністр охорони здоров’я Максим Степанов, котрий і сам захворів на COVID-19 і напередодні пообіцяв пройти його, як звичайний пацієнт.

За словами глави МОЗ, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу минулої доби зареєстровано у Києві – 879, Дніпропетровській області – 847, Запорізькій – 807, Київській – 648 та Одеській – 633.

Дані щодо коронавірусу в Україні на ранок 16 листопада Facebook Максима Степанова

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

м. Київ – 51 499 випадків;

Вінницька область – 13 948 випадків;

Волинська область – 18 936 випадків;

Дніпропетровська область – 22 069 випадків;

Донецька область – 17 201 випадок;

Житомирська область – 22 847 випадків;

Закарпатська область – 19 559 випадків;

Запорізька область – 19 291 випадок;

Івано-Франківська область – 28 440 випадків;

Київська область – 25 141 випадок;

Кіровоградська область – 3710 випадків;

Луганська область – 5 169 випадків;

Львівська область – 37 466 випадків;

Миколаївська область – 12 633 випадки;

Одеська область – 33 415 випадків;

Полтавська область – 15 262 випадки;

Рівненська область – 25 210 випадків;

Сумська область – 18 324 випадки;

Тернопільська область – 23 757 випадків;

Харківська область – 48 179 випадків;

Херсонська область – 7126 випадків;

Хмельницька область – 23 136 випадків;

Черкаська область – 13 478 випадків;

Чернівецька область – 28 336 випадків;

Чернігівська область – 11 557 випадків.

Як відомо, у статистиці від МОЗ і тій, що надає сайт РНБО, відсутні дані щодо захворюваності на COVID-19 серед населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, а також анексованого півострова Крим.

Степанов додав, серед нових хворих – 354 дитини та 360 медпрацівників. Минулої доби українські лабораторії здійснили 33 486 тестувань на виявлення коронавірусу: методом ПЛР – 28 685 і методом ІФА – 4801. Загалом за весь час пандемії у країні провели 3 941 651 таке тестування.

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