В Україні після вихідних виявили менше 10 тисяч нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 16 серпня
Серед нових заражених – 354 дитини та 360 медпрацівників
Ще понад 2,7 тисячі українців змогли побороти інфекцію
Минулої доби у країні провели 33 486 тестувань на виявлення коронавірусу
В Україні на ранок понеділка, 16 листопада, підтверджено 545 689 випадків коронавірусу. З них 9832 було виявлено за попередню добу.
Вірус забрав життя вже 9697 осіб (+95 за добу), водночас 244 197 пацієнтів (+2753) змогли одужати. Статистикою у Facebook поділився міністр охорони здоров’я Максим Степанов, котрий і сам захворів на COVID-19 і напередодні пообіцяв пройти його, як звичайний пацієнт.