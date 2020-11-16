В Україні після вихідних виявили менше 10 тисяч нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 16 серпня

В Україні на ранок понеділка, 16 листопада, підтверджено 545 689 випадків коронавірусу. З них 9832 було виявлено за попередню добу.

Вірус забрав життя вже 9697 осіб (+95 за добу), водночас 244 197 пацієнтів (+2753) змогли одужати. Статистикою у Facebook поділився міністр охорони здоров’я Максим Степанов, котрий і сам захворів на COVID-19 і напередодні пообіцяв пройти його, як звичайний пацієнт.