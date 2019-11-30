В Україні зловили трьох "генералів" злочинного світу: фото небезпечних злочинців

За місяць поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань затримали трьох впливових у кримінальному світі "злодіїв в законі".

Як повідомляється на сайті Національної поліції України, "Дато Сфан", "Тенґо Пітерський" (він же - "Тенґо Гальський") і "Лаша Очамчирський" за рішенням суду на півроку поміщені в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з подальшим примусовим видворенням за межі України.

У поліції зазначили, що "злодії в законі" вкотре незаконно перетнули кордон України і хотіли відновити свій вплив у кримінальному світі.

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Вони планували встановити контроль за злочинними групами, які скоюють тяжкі та особливо тяжкі злочини, в тому числі - розбійні напади, квартирні крадіжки, викрадення автомобілів, викрадення громадян, вимагання тощо. Для продовження "традицій" планувалося залучати молодь до діяльності організованих злочинних груп.

В Одесі співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіціі затримали "злодія в законі" на прізвисько "Дато Сфан". За його плечима - 21 років ув'язнення за вчинення тяжких злочинів, в основному - розбійних нападів. Крім того, протягом 2019 року його неодноразово затримували правоохоронці.

"Дато Сфан"

У Рівненській області 22 листопада на трасі "Київ-Чоп" правоохоронці затримали "злодія в законі" "Тенґо Пітерського". Тоді він їхав до столиці на зустріч з "друзями", щоб обговорити питання перерозподілу сфер впливу і свою подальшу "діяльність".

"Тенґо Пітерський"

14 листопада в столиці співробітники управління стратегічних розслідувань затримали "Лашу Очамчирського", також відомого як "Сван". Відзначається, що в кримінальному середовищі він виконує роль "третейського судді" і підтримує дружні стосунки з кримінальними авторитетами різних країн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , співробітники Управління стратегічних розслідувань затримали в Києві "злодія в законі" на прізвисько "Лаша Сван".

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