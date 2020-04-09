В Україні в четвер, 9 квітня, буде тепло, проте погода почне псуватися й небо затягне хмарами.

Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

На заході буде найтепліше. У Закарпатській та Івано-Франківській областях стовпчики термометрів покажуть +21. В інших – на кілька позначок нижче.

В Україні зіпсується погода: синоптики озвучили прогноз ВВС

У Житомирській та Вінницькій областях очікується до +20. На Київщині буде максимум +19.

У центральних регіонах – Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях – трохи прохолодніше, до +15...+17. Таку ж температуру покажуть стовпчики термометрів і на півночі країни.

Прогноз погоди на 9 квітня Скриншот

У східних областях прогнозують щонайбільше +18. На півдні буде стільки ж, за винятком Херсонської області – там очікується +20 вдень.

У Києві 9 квітня буде +6...+8 вночі та до +19 вдень.

Погода в Києві 9 квітня Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що з 9 і до 16 квітня буде мінлива погода. Кілька днів буде сухо й тепло, а часом падатиме дощ і стане холодніше.

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