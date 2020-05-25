В Україні зіпсується погода: синоптики дали точний прогноз на 25 травня

Марина Ліснічук Суспільство 07:50, 25.05.2020 Оновлено: 07:52, 25.05.2020

В Україні у понеділок, 25 травня, переважатиме похмура погода з короткочасними дощами.

Через періодичні опади в областях буде сиро й прохолодно. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

  • Дощі очікуються переважно по всій території країни.

  • Тільки в східних регіонах збережеться суха та сонячна погода.

  • Температура вдень переважно триматиметься на рівні +15… +17 градусів.

В Україні 25 травня очікується похмура і дощова погода

За даними синоптиків, 25 травня у центральних, більшості південних, Житомирській та Київській областях із ночі й удень йтимуть короткочасні дощі. На решті території країни, зокрема на сході, без значних опадів.

Вітер буде північний, на півдні та сході – південно-західний, 7-12 м/с.

Найпрохолодніше у понеділок буде на Львівщині та Буковині. Вдень стовпчики термометрів там показуватимуть +14… +17 градусів. А найтепліше – на Запоріжжі, Миколаївщині та в Криму. Зокрема, попри ймовірні опади, стовпчики термометрів на півдні піднімуться до +18... +21 градуса.

Погода в Україні 25 травня
meteo.gov.ua

У Києві 25 травня також ітимуть короткочасні дощі, вітер буде північний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці вдень очікується на рівні +14... +16 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталії Діденко теж прогнозувала, що в понеділок, 25 травня, в Україні очікується прохолодна погода із періодичними дощами майже по всій території.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Тримайте небо над нами": що відомо про загиблих цього тижня на Донбасі воїнів

"Копав могилу на морозі, був мокрий наскрізь!" Відверта розповідь головного героя "Чорного ворона" і "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка

"Стоп реванш!" У містах України влаштували протести проти капітуляції перед РФ

Нож в спину: дело Юкоса вышло на финишную прямую

"Майдани в Україні відбувалися з подачі Заходу": Савченко дала інтерв'ю пропагандистам НТВ