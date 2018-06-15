В Україні зіпсується погода: де чекати шквали та грози

У суботу, 16 червня, в Україні очікується різка зміна погоди, яке принесе шквали, грози і сильні зливи.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Центральні області, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Південь (але не південний схід) - короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град та шквалисте посилення вітру. Захід може перепочити - без істотних опадів, лише де-не-де локальних трохи дощів. Луганщина, Донецька область, більшість Запоріжжя - сухо, сонячно, жарко. Житомирщина - без істотних опадів. Київщина - місцями локальні дощі, гроза, 50/50", - написала вона.

За словами Діденко, ввечері в суботу у Вінницькій області, в південних районах Кіровоградської області, в Криму, Одеській та частини Миколаївщини очікуються дуже сильні зливи і шквали.

"Температура повітря 16 червня найнижча на Заході - +23... +27 градусів. У загальному - +25... +30 градусів. На півдні та сході до +28... +34 градусів", - написала синоптик.

У Києві в суботу буде переважати сонце, ймовірність локальних періодичних грозових дощів близько 40-50 відсотків.

У неділю, 17 червня, температура повітря в середньому по Україні складе + 25... +30 градусів. +30... +34 буде на південному сході.

"На Заході, в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській областях, районах Кропивницького, в Одеській області та в Криму - грозові дощі, ймовірні локально зливи, град та шквалисте посилення вітру. На Сході, в Сумській області, на Полтавщині, в районах Дніпра, Миколаївській, Херсонській та Запоріжжя - переважно без опадів", - написала Діденко.

У неділю в столиці ймовірність дощів збільшиться. Температура повітря вихідні в Києві до +28 градусів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де і наскільки в Україні погіршиться погода .