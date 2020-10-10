Влада збирається посилити карантин в Україні – ЗМІ

В Україні вже з наступного тижня (з 12 жовтня) нібито можуть посилити карантин через різке погіршення показників захворюваності, важких випадків і смертності від COVID-19.

Про це 10 жовтня повідомив Telegram-канал "Политика Страны", посилаючись на джерело в Офісі президента. Зазначимо, офіційно посилення протиепідемічних заходів не анонсувалося.

Журналісти написали, що влада може перевести всі виші на дистанційне навчання, а школи підуть на канікули.

Роботу всіх розважальних закладів та ресторанів нібито обмежать – до 22:00.

Масові заходи можуть заборонити. "Крім того, ряд держорганів уже видав внутрішні розпорядження по відомствах на тему "більше трьох не збиратися". Тобто заборонили будь-які збори, святкування днів народжень тощо", – сказано в повідомленні.

Також у Раду внесений законопроєкт про посилення відповідальності за ігнорування масочного режиму. За даними "Страны", карати збираються як громадян, які не носять пов'язки, так і для керівників закладів, де зафіксують порушення.

"За словами джерела, на Банковій йшла дискусія про введення тотального карантину за тією ж схемою, що була навесні, але від цієї ідеї поки відмовилися. Принаймні до виборів. Про перенесення виборів також поки не йдеться", – підсумували журналісти.

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL: