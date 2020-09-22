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В Україні збільшується смертність від COVID-19 серед молодих людей, – інфекціоніст

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
1,2 т.

  • Голубовська зазначила, що піком смертності стала категорія 60-69 років

  • Вона сподівається, що італійський сценарій обійде Україну

  • Однак інфекціоніст очікує, що «сезон буде важкий»

Коронавірус в Україні. Джерело: колаж

В Україні збільшується кількість смертей від коронавірусу серед молодих людей.

Про це в понеділок, 21 вересня, в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла інфекціоністка Ольга Голубовська, зазначивши, що у різних народів різна сприйнятливість до COVID-19.

"У нас зараз, що мені не подобається і насторожує, збільшується кількість [смертей] молодих людей, не по 80-90 років, як в Італії. Багато вже від 40 до 60, і пік смертності 60-69 років. У цьому небезпека", – зазначила Голубовська.

"За оцінками вважається, що найлегше хворіють світлі жінки, гірше – люди з Південно-Східної Азії. Є генетично детерміновані особливості. Сподіваюся, що у нас не буде італійського сценарію, але сезон буде важкий", – вважає вона.

Ольга Голубовська.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що показник летальності від коронавірусу в Україні становить 2,1%, проте це оперативні дані.

А епідеміолог Андрій Александрін вважає, що Україні загрожує колапс через коронавірус, зокрема через те, що "медики не працюватимуть за мізерні зарплати, ризикуючи своїм життям і здоров'ям своїх родичів".

УкраїнаКоронавірусОльга Голубовська
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