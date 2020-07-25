В Україні збільшилась кількість областей, які провалили послаблення карантину. Список

Станом на 25 липня дев'ять областей України не були готові до пом'якшення протиепідемічних обмежень, введених через коронавірус. Водночас добу тому йшлося лише про шість регіонів.

Оновлений список областей опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров’я на своєму сайті. Зокрема, станом на 25 липня до пом'якшення карантину не були готові Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

Водночас ще добу тому не йшлося про Житомирщину, Рівненщину та Чернівеччину.

Відповідність регіонів України вимогам для послаблення карантину МОЗ

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям", – йдеться у повідомленні МОЗ.

Згідно з постановою Кабміну, на території регіонів із значним поширенням COVID-19 запроваджується посилення протиепідемічних заходів. Таким регіоном є той, у якому наявна одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 25 липня, в Україні офіційно підтверджено 63 929 випадків коронавірусу (COVID-19). З них – 1106 виявлені за минулу добу.