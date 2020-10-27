В Україні заявили ООН про згубний вплив окупантів у Криму на екологію

Українська незалежна морська профспілка (УНМП) надіслала звернення до міжнародних організацій, в якому заявила про посилення ризиків для екології та населення Азово-Чорноморського басейну після анексії Криму.

У заяві "Екологічні та гуманітарні виклики в морських просторах навколо Криму", оприлюдненій на сайті УНМП, проблеми в регіоні розділено на кілька груп.

Йдеться про ризики радіоактивного забруднення, наземного забруднення (особливо в Севастополі й інших прибережних містах), забруднення із суден (насамперед із суден Чорноморського флоту і шельфових платформ компанії "Чорноморнафтогаз"), ерозію морських ландшафтів через неконтрольований видобуток піску, неконтрольоване промислове рибальство.

"Усі негативні екологічні фактори, спричинені військово-економічною діяльністю в Криму, також становлять виклик для сталого розвитку прибережних громад та їхніх членів, включно з морською економікою", – зауважили в профспілці.

У УНМП закликали міжурядові та неурядові організації більше приділити уваги ситуації у водах навколо Криму. На їхню думку, це може виражатися в підтримці незалежних експертів і наукових досліджень екологічних проблем, освітленні їх на міжнародному рівні, організації міжнародних екологічних експедицій для оцінки реальної ситуації в Чорному і Азовському морях.

Заяву було надіслано до:

Європейської економічної комісії ООН,

Програми ООН з довкілля,

Всесвітньої метеорологічної організації,

Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН,

Міжурядової панелі зі зміни клімату,

Європейського агентства довкілля,

Загальної середземноморської комісії з рибальства,

Комісії з питань захисту Чорного моря від забруднення,

Комітету з виконання Конвенції про вплив на довкілля в транскордонному контексті

Всесвітнього фонду дикої природи,

Ґрінпісу,

Океану,

Міжнародного союзу з охорони довкілля,

Інституту глобального зеленого зростання,

Конфедерації європейських суспільств екологічного моделювання,

Міжнародного координатора моніторингу європейських узбереж,

Європейської асоціації екологічних і ресурсних економістів,

Чорноморської ініціативи блакитного зростання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські правоохоронці розслідують шість кримінальних проваджень щодо 15 фактів, пов'язаних із забрудненням довкілля в Криму, незаконним видобутком там корисних копалин, зокрема порушеннями екологічних норм під час будівництва Керченського моста.