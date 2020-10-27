В Україні заявили ООН про згубний вплив окупантів у Криму на екологію
Українська незалежна морська профспілка (УНМП) надіслала звернення до міжнародних організацій, в якому заявила про посилення ризиків для екології та населення Азово-Чорноморського басейну після анексії Криму.
У заяві "Екологічні та гуманітарні виклики в морських просторах навколо Криму", оприлюдненій на сайті УНМП, проблеми в регіоні розділено на кілька груп.
Йдеться про ризики радіоактивного забруднення, наземного забруднення (особливо в Севастополі й інших прибережних містах), забруднення із суден (насамперед із суден Чорноморського флоту і шельфових платформ компанії "Чорноморнафтогаз"), ерозію морських ландшафтів через неконтрольований видобуток піску, неконтрольоване промислове рибальство.
"Усі негативні екологічні фактори, спричинені військово-економічною діяльністю в Криму, також становлять виклик для сталого розвитку прибережних громад та їхніх членів, включно з морською економікою", – зауважили в профспілці.
У УНМП закликали міжурядові та неурядові організації більше приділити уваги ситуації у водах навколо Криму. На їхню думку, це може виражатися в підтримці незалежних експертів і наукових досліджень екологічних проблем, освітленні їх на міжнародному рівні, організації міжнародних екологічних експедицій для оцінки реальної ситуації в Чорному і Азовському морях.
Заяву було надіслано до:
Європейської економічної комісії ООН,
Програми ООН з довкілля,
Всесвітньої метеорологічної організації,
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН,
Міжурядової панелі зі зміни клімату,
Європейського агентства довкілля,
Загальної середземноморської комісії з рибальства,
Комісії з питань захисту Чорного моря від забруднення,
Комітету з виконання Конвенції про вплив на довкілля в транскордонному контексті
Всесвітнього фонду дикої природи,
Ґрінпісу,
Океану,
Міжнародного союзу з охорони довкілля,
Інституту глобального зеленого зростання,
Конфедерації європейських суспільств екологічного моделювання,
Міжнародного координатора моніторингу європейських узбереж,
Європейської асоціації екологічних і ресурсних економістів,
Чорноморської ініціативи блакитного зростання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські правоохоронці розслідують шість кримінальних проваджень щодо 15 фактів, пов'язаних із забрудненням довкілля в Криму, незаконним видобутком там корисних копалин, зокрема порушеннями екологічних норм під час будівництва Керченського моста.