В Україні завершився військовий призов: Генштаб розкрив подробиці

В Україні завершився призов громадян на строкову військову службу "Весна 2020".

Про це сказано на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook. У зв'язку з епідемією COVID-19 весняний призов проводився з травня по липень. Однак планове завдання з призову було виконано на 100%, відзначається в повідомленні.

"Призвано і відправлено у війська всього 16 460 осіб, з них до Збройних сил України – 9 000 осіб; Національну гвардію України – 5 460 осіб; Державну спеціальну службу транспорту – 700 осіб; Державну прикордонну службу України – 1 300 осіб", – повідомили в Генштабі.

У заяві сказано, що особливістю чергового призову стала відправка до військових частин призовників у віці 18-19 років тільки за їх власним бажанням (за відповідними заявами) і можливість надання відстрочок від призову.

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