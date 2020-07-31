В Україні завершився військовий призов: Генштаб розкрив подробиці
В Україні завершився призов громадян на строкову військову службу "Весна 2020".
Про це сказано на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook. У зв'язку з епідемією COVID-19 весняний призов проводився з травня по липень. Однак планове завдання з призову було виконано на 100%, відзначається в повідомленні.
"Призвано і відправлено у війська всього 16 460 осіб, з них до Збройних сил України – 9 000 осіб; Національну гвардію України – 5 460 осіб; Державну спеціальну службу транспорту – 700 осіб; Державну прикордонну службу України – 1 300 осіб", – повідомили в Генштабі.
У заяві сказано, що особливістю чергового призову стала відправка до військових частин призовників у віці 18-19 років тільки за їх власним бажанням (за відповідними заявами) і можливість надання відстрочок від призову.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в зв'язку з карантином через COVID-19 весняний призов в армію в Україні був перенесений на травень-липень 2020 року. З цієї причини частина абітурієнтів, яка в серпні повинна складати ЗНО, вже до липня отримала повістки до військкомату.
Після цього МОН направило лист в Міноборони з проханням відстрочити призов до армії для абітурієнтів. У підсумку в Україні відтермінували заклик для вступників.