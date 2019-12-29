В Україні завершився осінній призов: скільки хлопців вступили до ЗСУ

В Україні завершився осінній призов на строкову службу та почалася робота з вивчення призовного ресурсу весняної кампанії 2020 року.

Про це розповів начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко, передає АрміяInform.

"Нинішня призовна кампанія відбувалася набагато організованіше за попередню весняну. Звісно, не обійшлось без спільних рейдів працівників військкоматів і представників поліції та інших додаткових заходів, аби виконати план призову", – сказав він.

За словами Качаненка, загалом закликали 15 тисяч 200 юнаків, з яких 9 тисяч поповнять військові частини Збройних сил України. Станом на 27 грудня, 3340 призовників відразу підписали контракт. Він також підкреслив, що військкомати південних областей раніше завершили призовну кампанію.

призовники yurfact.com.ua

"Це не тому, що працювали краще – так склали графік, за яким і відбували юнаки до навчальних центрів", – додав Качаненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 жовтня 2019 року в Україні стартував осінній призов, який триватиме до 31 грудня.

Офіс президента України Володимира Зеленського підтримав ініціативу Генерального штабу Збройних сил України призивати українців до армії з 18 років, як того вимагає законодавство.

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