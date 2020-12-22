В Україні затвердили план вакцинації населення проти COVID-19

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від коронавірусу. Першими у країні щеплення отримають люди з високим ризиком зараження COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією.

Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я спільно з експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та ЮНІСЕФ. Про це повідомляє сайт ЦГЗ із посиланням на слова в. о. гендиректора Центру Ігоря Кузіна.

"Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних щодо вакцин, від доступності самої вакцини проти хвороби. А успіх його реалізації безпосередньо залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю", – заявив він.

Підкреслюється, що вакцинація проти COVID-19 у країні буде добровільною для всіх груп населення і професійних груп ризику, а також доступна для населення непідконтрольних українській владі регіонів. Протягом 2021-2022 років щепленнями збираються охопити щонайменше 50 % населення країни, тобто 20 млн людей.

Загалом план вакцинації в Україні передбачатиме чотири етапи:

січень-квітень 2021 року – люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

квітень-червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусу й ті, хто надає медичні послуги;

червень-вересень 2021 року – люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 й ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

вересень 2021 року – березень 2022 року – люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку коронавірусу й ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Зазначається, що щеплення проти COVID-19 українцям робитимуть на базі наявних пунктів вакцинації, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

"Ми готові отримувати вакцину вже у першому кварталі 2021 року. Першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює в стаціонарах, де надають лікування від COVID-19. Вакцинація для українців з непідконтрольної території також буде доступна – відповідна процедура буде затверджена окремим планом", – зазначив Кузін.

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