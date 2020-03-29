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29 березня • оновлено в 23:18
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В Україні затвердили обов'язкову обсервацію: що відомо

4.2т
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Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкове дотримання режиму обсервації для українців, які повертаються з-за кордону.

Про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Така ініціатива уряду виникла на тлі пандемії нового коронавірусу COVID-19.

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Міністр додав, що для людей, які не можуть продовжити перебувати закордоном та хочуть повернутись в Україну, уряд продовжить організацію спеціальних рейсів потягів та літаків.

В Україні затвердили обов'язкову обсервацію: що відомо

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Криклій також вказав на інцидент, коли українці, які прилетіли з В'єтнаму, намагалися вирватися з аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про обсервацію українців у новому зверненні говорив і президент Володимир Зеленський. Він також розповів, що в "Борисполі" 29 березня приземлився другий літак із Китаю з майже 2 млн масок для українців, а також 300 тис. спеціальних респіраторів і 35 тис. захисних костюмів для лікарів, військових та поліцейських.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус авіаперельоти
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Теги
туризм Кабінет Міністрів України Міністерство інфраструктури кордон карантин вірус
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В корень Задолбали
В корень Задолбали
Правильно, когда уже всю гадость ввезли, они надумали. Не знали что ли? Знали! Это преступление против народа! Неужели так и сойдет с рук
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Мой господин
Мой господин
Возьмите пример с польши,они знают толк в концлагерях))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А те кто с Вьетнама вернулись знают об этом? Или их не касается?
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