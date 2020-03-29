В Україні затвердили обов'язкову обсервацію: що відомо

Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкове дотримання режиму обсервації для українців, які повертаються з-за кордону.
Про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Така ініціатива уряду виникла на тлі пандемії нового коронавірусу COVID-19.
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Міністр додав, що для людей, які не можуть продовжити перебувати закордоном та хочуть повернутись в Україну, уряд продовжить організацію спеціальних рейсів потягів та літаків.
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Криклій також вказав на інцидент, коли українці, які прилетіли з В'єтнаму, намагалися вирватися з аеропорту "Бориспіль".
Як повідомляв OBOZREVATEL, про обсервацію українців у новому зверненні говорив і президент Володимир Зеленський. Він також розповів, що в "Борисполі" 29 березня приземлився другий літак із Китаю з майже 2 млн масок для українців, а також 300 тис. спеціальних респіраторів і 35 тис. захисних костюмів для лікарів, військових та поліцейських.
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