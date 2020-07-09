В Україні затвердили нові правила видавання водійських прав: що зміниться

Теоретичний і практичний іспит фіксуватимуть на фото і відео, а результат зданого теоретичного іспиту буде дійсний протягом трьох місяців.

МВС наказом від 22.05.2020 №408 оновило Інструкцію про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видавання посвідчень водія.

Документами, що засвідчують підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, є:

свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв, інформація про яке внесена закладом до ЄДР МВС;

документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професіями "Водій автотранспортних засобів", "Водій мототранспортних засобів", "Водій трамвая", "Водій тролейбуса" (диплом кваліфікованого робітника, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації), видані закладом, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити у ТСЦ МВС, виданий документ, що засвідчує підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, вважається дійсним для складання іспитів протягом двох років із дня закінчення закладу.

Під час складання теоретичного і практичного іспитів використовуються технічні засоби контролю (зокрема фото- та відеофіксації) процесу складання іспиту. Порядок використання технічних засобів встановлено Інструкцією.

Теоретичний іспит приймається у спеціально обладнаному приміщенні ТСЦ МВС. Екзаменаційні білети містять 20 запитань. Кожне з них має від двох до п'яти варіантів відповідей, лише один з яких правильний. Особі ставляться виключно запитання, що відповідають категоріям транспортних засобів, право на керування якими вона претендує отримати.

У разі відкриття двох і більше категорій транспортних засобів теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії.

Час проведення теоретичного іспиту становить 20 хвилин із моменту виведення на екран монітора першого питання.

Теоретичний іспит вважається нескладеним у разі трьох помилок, ненадання відповіді у відведений час та користування додатковими електронними приладами, навчальною літературою, засобами зв'язку, пристроями зчитування, а також підказками інших осіб. Повторний теоретичний іспит призначається не раніше, ніж через п'ять календарних днів, що обраховуються з наступного дня після іспиту.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту дійсний протягом трьох місяців.

Практичний іспит складається в тому ж ТСЦ МВС. Перед початком іспиту екзаменатор ознайомлює особу з порядком його проведення. Приймання практичного іспиту проводиться у два етапи:

перший етап практичного іспиту – на майданчику для навчання з початкового керування;

другий етап практичного іспиту – в умовах дорожнього руху на визначених ТСЦ МВС маршрутах (за винятком перевірки навичок керування транспортними засобами категорій A1, A, B1).

Особа, яка не склала перший етап практичного іспиту, до другого етапу не допускається.

Якщо особа не склала практичний іспит втретє, до наступного така особа допускається після проходження повторного курсу підготовки з практичного керування транспортним засобом у будь-якому закладі.

Оформлення та видавання нового посвідчення водія замість втраченого або викраденого здійснюється без складання іспитів.

У разі звернення власника втраченого або викраденого посвідчення водія, отриманого вперше, до закінчення строку його дії ТСЦ МВС видає нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії втраченого або викраденого посвідчення.

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