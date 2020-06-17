Кабінет міністрів на засіданні 17 червня погодив указ президента Володимира Зеленського про заснування в Україні Дня митника 25 червня.

Про це повідомив глава Державної фіскальної служби в 2015-2018 роках Роман Насіров в Facebook. "Вітаю митників і ветеранів служби!" – додав він.

Як передає УНІАН, міністр фінансів Сергій Марченко розповів, чому свято призначили на 25. В цей день в 1991 році Верховна Рада прийняла закон "Про митну справу в Україні".

Насіров повідомив про заснування Дня митника: обрана символічна дата

Як писав OBOZREVATEL, в травні Зеленський пообіцяв дати мусульманським релігійним святам Курбан-Байраму і Ураза-Байраму статус державних.