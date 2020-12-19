В Україні зараз катастрофа з коронавірусом, – Голубовська

Провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила, що Україна сьогодні проходить пік захворюваності на коронавірус. Водночас спалах поширення інфекції може відбутися і ближче до весни.

За її словами, нині країна переживає катастрофу з COVID-19. Такою думкою професорка, докторка медичних наук поділилася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вже говорили, що осінь і зима будуть найтяжчими за весь час пандемії. Ми на це сподіваємося. Я думаю, що у нас ще буде сплеск ближче до весни. А вже наступний сезон повинен бути м’якшим. Тому що зараз він катастрофічний", – сказал фахівчиня.

Водночас Голубовська зазначила, що в багатьох інших країнах ситуація із захворюваністю на коронавірус не краща. Професорка назвала приклад США, де хворих змушені розміщувати навіть "у церковних каплицях і гаражах". Смертність від COVID-19 там, підкреслила вона, теж на дуже високому рівні.

Так лікарка вирішила акцентувати увагу на тому, що не можна стверджувати, нібито в Україні нічого не робили для стримування пандемії. За її словами, в цьому допоміг весняний карантин.

"Ми хоч щось зробили. Хоча б клініки трохи підготували, а найголовніше – протокол (лікування коронавірусної інфекції. – Ред.) і трошки навчили лікарів усіх спеціальностей. А це все – життя людей", – пояснила Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська зазначила, що Україна не впорається з пандемією, якщо коронавірус почне передаватися між людиною і твариною.