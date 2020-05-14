В Україні запустять новий вид тестування на коронавірус

Уже незабаром в Україні почнуть проводити новий вид тестування на коронавірус COVID-19, так званий ІФА-метод – імуноферментний аналіз.

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Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Імуноферментний аналіз значно розширить тестування в Україні, оскільки ІФА-тестування набагато доступніше, на відміну від ПЛР-тестування. А це означає і розширення груп, яких треба буде тестувати", – зазначив він.

Крім того, Ляшко запевнив, що Україна збільшить кількість приладів, на яких можна робити ПЛР-тести.

Тест на коронавірус

"Нам часто закидають, що Україна мало тестує. Звісно, ми не тестуємо стільки, як Німеччина чи США, але враховуючи наші потужності... Адже в лютому ми могли тестувати 200-500 зразків, а зараз – 10 тисяч зразків на добу", – сказав заступник очільника МОЗ.

Станом на тепер, за його словами, в Україні тестують 7-8 тисяч зразків методом ПЛР. "На вихідних ми тестуємо по 5 тисяч, люди не звертаються й чекають до понеділка. І я хотів би закликати у разі появи симптомів телефонувати сімейному лікареві та в "швидку" на вихідних", – звернувся до українців Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов також розповів, що в Україні протягом кількох днів затвердять алгоритм щодо ІФА-тестування на COVID-19, яке визначає рівень антитіл в організмі людини.

Нагадаємо, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська зазначала, що тести на COVID-19 за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) можуть показувати негативний результат у заражених із "явною клінікою".

Більшу довіру, за її словами, викликають тести, в яких застосовується імуноферментний аналіз (ІФА).

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