В Україні запустять масове тестування на антитіла до коронавірусу: Степанов назвав терміни

Імуноферментні (ІФА) тест-системи українського виробництва почнуть масово використовувати в країні для визначення антитіл до коронавірусу лише після того, як вони пройдуть всі необхідні "випробування".

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Про це на брифінгу МОЗ 26 квітня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Щодо ІФА-тестів, зокрема й українського виробництва, то ми розпочнемо їх використовувати тільки після 100-відсоткової впевненості в тому, що вони достовірні", – сказав він.

Максим Степанов

За словами Степанова, перед тим, як почати закуповувати і використовувати для діагностики коронавірусу українські ПЛР-тести, так само були проведені всі необхідні експертизи.

Очільник МОЗ також підкреслив, що ІФА-тести відрізняються від ПЛР тим, що перші визначають антитіла до збудника інфекції – тобто, чи перехворіла людина нею. Тоді як другі є "золотим стандартом" діагностики СOVID-19 – вони визначають наявність геному вірусу в організмі.

"Саме тому в діагностиці коронавірусу в Україні ми працюємо лише з ПРЛ-тестами нашого виробництва. За точністю результатів вони не відрізняються від найкращих тест-систем, які існують в світі. І тільки вони здатні на 100% сказати – хвора людина або ні, чи одужала вона", – наголосив Степанов.

Дивитися виступ глави МОЗ на відео з 08:57 хвилини:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня в Україні вийшла перша партія українського виробництва імуноферментних (ІФА) тест-систем на визначення коронавірусу.

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