В Україні запустять додаткові поїзди на новорічні свята: куди можна поїхати

Укрзалізниця заявила про активну підготовку до перевезень пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.

Призначено три додаткові поїзди на популярних під час відпочинку напрямках, повідомили у пресслужбі "УЗ". Йдеться, зокрема, про Ворохту та Івано-Франківськ.

Поїзди ходитимуть у таких напрямках:

№143/144 Київ – Івано-Франківськ, Ворохта ; поїзд із Києва відправлятиметься 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня (29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська);

№149/150 Полтава – Ворохта ; поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку – 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня;

№129/130 Кременчук – Івано-Франківськ; поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Ще 26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що в Україні у разі погіршення ситуації з коронавірусом можуть заборонити міжміське сполучення. За його словами, заборона могла торкнутися зокрема й залізничного сполучення.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що напередодні новорічних свят "Укрзалізниця" вирішила відновити рух частини скасованих потягів, а також запустити додаткові.

В УЗ вказали, що цими потягами пасажири зможуть подорожувати під час новорічних і різдвяних свят у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів і Хмельницький – Лисичанськ.