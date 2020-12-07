В Україні запустять додаткові поїзди на новорічні свята: куди можна поїхати

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
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Укрзалізниця запустить додаткові потяги на зимові свята

Укрзалізниця заявила про активну підготовку до перевезень пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.

Призначено три додаткові поїзди на популярних під час відпочинку напрямках, повідомили у пресслужбі "УЗ". Йдеться, зокрема, про Ворохту та Івано-Франківськ.

Поїзди ходитимуть у таких напрямках:

  • №143/144 Київ – Івано-Франківськ, Ворохта; поїзд із Києва відправлятиметься 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня (29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська);

  • №149/150 Полтава – Ворохта; поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку – 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня;

  • №129/130 Кременчук – Івано-Франківськ; поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Ще 26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що в Україні у разі погіршення ситуації з коронавірусом можуть заборонити міжміське сполучення. За його словами, заборона могла торкнутися зокрема й залізничного сполучення.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що напередодні новорічних свят "Укрзалізниця" вирішила відновити рух частини скасованих потягів, а також запустити додаткові.

В УЗ вказали, що цими потягами пасажири зможуть подорожувати під час новорічних і різдвяних свят у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів і Хмельницький – Лисичанськ.

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