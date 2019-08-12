В Україні запустився безкоштовний онлайн-курс для художників

Провідні фахівці зі сфери маркетингу і культурного менеджменту поділяться знаннями, досвідом, цікавими прикладами і трендами, які допоможуть художникам, музикантам, письменника зробити свої твори і проекти ще більш впізнаваними.

Під час онлайн-курсу учасники зможуть навчитися ефективно презентувати свій проект перед потенційними партнерами, інвесторами, журналістами і громадськістю; створювати бренд культурного проекту; планувати базову стратегію просування культурного продукту; ефективно будувати взаємодію із засобами масової інформації, успішно брати участь в прес-заходах, давати інтерв'ю, коментарі і відвідувати гостьові ефіри; повноцінно використовувати соціальні мережі для просування власного культурного продукту.

"У минулому році ми мали божевільний конкурс - 46 осіб на місце. Це дало нам можливість зрозуміти, що попит художників на знання з просування своїх проектів набагато вище, ніж ми очікували. Отже, ми вирішили перейти в онлайн. В цьому році ми продовжуємо спільний з Українським культурним фондом проект з навчання художників просуванню власних культурних проектів. Після попереднього досвіду, нам дуже хотілося зробити його доступним для кожного художника на всій території України. Тому - ми йдемо в онлайн! Відтепер у кожного культурного дея теля буде можливість пройти 5-тижневе навчання в будь-якому куточку України, виконати практичні завдання за власним проектом і отримати сертифікацію. А головне - тепер кожен з них зможе використовувати передові досягнення світового арт-маркетингу, щоб голос їх проектів зазвучав в повну", - розповіла автор ідеї, організатор і один із спікерів курсу Ольга Малюк.

"І автори, і ЗМІ - союзники, яких об'єднує пов'язана з подією, з книгою, музичним треком або фільмом цікава інформація. Перші цю інформацію створюють і прагнуть поширити, другі - полюють на неї, щоб повідомити своїм читачам. Перешкодити цієї гармонії може лише той , що потенційно цікаву інформацію невірно подають. Тому представники медіа вважають, що їх чекає щось нудне і не варте уваги. Щоб зацікавити ЗМІ, автори повинні самі думати, як ЗМІ, відчуваючи їхні потреби. На цьому я і звертати увагу в даному курсу", - поділився журналіст, спікер курсу Антон Семиженко.

Перед початком навчання учасникам пропонується пройти тест і оцінити свої початкові знання зі сфери маркетингу і sмм. Отримавши перше оцінювання, буде відкритий доступ до 5-ти модулів, в кожному з яких - безкоштовні відео-лекції від наших фахівців.

Організатори спільно зі спікерами курсу серед зареєстрованих відберуть 60 найцікавіших культурних проектів для безпосередньої участі в практикумі оффлайн в 3х містах України: Києві, Львові та Харкові.

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