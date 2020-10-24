В Україні запустили сайт-альтернативу до '5 запитань' Зеленського

У мережі Інтернет з’явився сайт 5-zapytan.org.ua, на якому кожен охочий може поставити власне запитання до народу України – як альтернативу опитуванню президента України Володимира Зеленського. Користувач має можливість або підтримати вже сформульоване запитання, проголосувавши за нього, або додати власне. Про це повідомляється на сайті ГО "Справа громад", яке і стало ініціатором створення нового ресурсу.

Наразі на сайті вже є 99 запитань, з яких шляхом голосування будуть відібрані 5 запитань для опитування 25 жовтня.

"Зеленський хоче опитування в день виборів? Вже є відосік про 5 запитань? Ми, Справа Громад, авторитетно заявляємо – це лютий треш, порушення закону і просто "мєрзость". Але оскільки кожен із нас – президент... ми теж проведемо своє опитування", – зазначають творці сайту.

Наразі на сайті можна побачити досить серйозний перелік запитань, як жартівливих, так і цілком серйозних.

"Ти сі курва заспокоїш чи нє?", "коли до Ростову, Вова?" і інші запитання ми будемо збирати на цьому ресурсі. Запропонуйте ВАШУ ВЕРСІЮ запитання до нації. Голосуйте за кращі запитання. Усі вони мають передбачати відповіді "так" або "ні", – пояснюють автори ідеї.

Серед запитань є, зокрема, такі:

Чи має Володимир Зеленський піти у відставку через неодноразове порушення закону, згідно його ж власної обіцянки?

Чи мають бути покарані усі чиновники — включно із президентом України, які причетні до нецільових витрат з антикоронавірусного фонду - аж до довічного ув’язнення включно?

Чи мають бути негайно звільнені з державних посад усі представники режиму Януковича, яких було призначено Зеленським?

Чи мають бути звільнені з-під варти Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві Павла Шеремета?

Чи має право людина, яка не служила в українському війську або ухилилася від військової служби, балотуватися на виборні посади?

"У неділю, 25 жовтня , на цьому ресурсі, при повному дотриманні чинного законодавства, країна зможе дати відповідь на НА П’ЯТЬ КРАЩИХ (зліших, відвертіших, смішніших) запитань", - пояснюють активісти з ГО "Справа громад".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент Зеленський анонсував проведення загальнонаціонального опитування паралельно з голосуванням на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко назвав опитування Зеленського "технологією незаконної агітації і порушенням Конституції". Питання викликали також джерела фінансування цього опитування: за підрахунками мережі ОПОРА, його проведення по всій Україні обійдеться щонайменше у 100 млн грн.