В Україні запустили програми лояльності, які допомагають тваринам

У Глобус Банку отримали звіт про результати першого спільного благодійного кейсу з партнером програми GlobusBonus - онлайн-платформою Yapomoga зі збору коштів на корм для тваринок з притулку "Будинок, де живе любов" БО БФ "Фатум". У ньому брали участь небайдужі люди з великим серцем - учасники програми лояльності GlobusBonus, які перераховували накопичені бонуси на благодійність.

"Привіт, друже!

Мене звуть Рей. Я пес з притулку "Будинок, де живе любов"

В нас дуже багато мешканців: 85 собак і 32 кота. А мама Людмила у нас одна, і їй потрібна допомога.

Я дуже радий, що цієї суботи нам привезли багато смаколикiв. О, ти навіть не уявляєш, як ми їм зраділи! Адже нас не часто відвідують гості з сюрпризами. Завдяки тобі і таким добрим людям як ти, було зібрано 80 000 Бонусів Добра. А це 9 000 грн! За ці кошти вони привезли нам безліч їжі, уяви собі, це 275 кг сухого корму ! Цілий місяць ми будемо ситі та задоволені!

Тут ти можеш подивитися звiт - https://www.instagram.com/p/CGZ_BSrHyw9/

Дякую за допомогу, Друже!

Завдяки тобі ми стали по-справжньому щасливими!"

Бонуси на благодійність учасників програми лояльності GlobusBonus також допомогли появі в Києві першого боксу для прийому пластикових пляшок "Япомогабокс", який взамін на пластик видає корм для безпритульних тварин. Його встановили в столиці на вулиці Юрія Іллєнка, 71, неподалік від станції метро "Лук'янівська".

Щоб Рей та його друзі завжди були ситі й доглянуті, безкоштовно реєструйтеcя на участь у програмі лояльності GlobusBonus, частіше користуйтеся платіжною карткою від Глобус Банку, накопичуйте бонуси та витрачайте їх, щоб ДАРУВАТИ ДОБРО.

Нагадуємо, що один Globus-бонус ви отримуєте за кожні 10 гривень, витрачених на покупки товарів або оплату послуг карткою. Накопичені Globus-бонуси можна обміняти на класні подарунки або витратити на благодійність. Каталог є на сайті програми