В Україні запустили онлайн-платформу "цифрової демократії". Соціальний сервіс iViche стартував з дослідження мотивів прихильності виборців до сучасних політиків. Про це OBOZREVATEL повідомили творці платформи.

Так, нова мультимедійна платформа опитувань та вивчення громадської думки iViche.com ("Інтернет-Віче") запустила свій перший масштабний дослідницький проект – опитування українців, чому вони підтримують ту чи іншу політичну силу.

На відміну від інших опитувань, які "ранжують" політичні партії по розподілу місць у місцевих органах влади, платформа iViche поставила мету розібратися не тільки з рівнем підтримки, а й зі свідомими і підсвідомими мотивами, які керують громадянами при виборі тієї або іншої партії.

Серед об'єктів дослідження – партії Слуга народу, ОПЗЖ, Європейська солідарність, "Батьківщина" і партія Шарія. До того ж система iViche дає можливість кожному учаснику опитування вказати інший об'єкт його політичної прихильності. Таку ж свободу користувачам платформа дає і при визначенні причин свого вибору: окрім запропонованих відповідей, учасники опитування можуть вказувати свої варіанти, які також потрапляють в перелік для голосування.

В Україні запустили онлайн-платформу "цифрової демократії"

Варіанти відповідей, запропоновані iViche, сформульовані з певною долею гумору, припускаючи, що і мотивація наших виборців часто теж не позбавлена гумористичного підгрунтя. Наприклад, серед варіантів відповідей на питання, чому люди голосують за Слугу народу, є "Чекаю посадок", по ОПЗЖ: "Рабинович прикольний", по ЄС: "Хочеться ще реформ" і "Гончаренко - в мери столиці!". Прихильники "Батьківщини" можуть вибрати варіант "Краса врятує світ!", а електорат партії Шарія – "Це не партія, а Ютуб-канал".

Новий соціально-політичний сервіс iViche проводить дослідження за унікальною двотуровою схемою. В ході першого етапу – "обговорення", – учасники можуть додавати свої варіанти відповідей, змінювати свою думку, переголосовувати. Таким чином, за задумом авторів, збирається максимальна кількість свідомих думок. У ході ж другого етапу – голосування – учасники голосують тільки за один з набору варіантів, заборонених в першому турі.

Платформа вимагає нескладної реєстрації, а вже зареєстрованим учасникам iViche надається можливість самим створювати опитування на теми, які здаються їм актуальними і важливими. На сьогодні це дійсно унікальний інструмент "цифрової демократії", який, з одного боку, фіксує "больові точки суспільства", з іншого – інформує про такі сигнали владу. Адже після завершення голосувань система автоматично розсилає результати на електронні адреси державних органів, які вказують користувачі при створенні опитування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що соціологи фіксують певне падіння рейтингів партії "Слуги народу". У той же час, експерти відзначили зростання рейтингів партії "Пропозиція". При цьому соціологи запевняють, що Порошенко і Зеленський знову вийшли б у другий тур виборів президента, якби такі проводилися найближчим часом.

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