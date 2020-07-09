В Україні запустили новий фейк навколо закону про мову.

В Україні невідомі почали розсилати повідомлення із закликом зателефонувати і проголосувати за закон про українську мову, незважаючи на те, що він був ухвалений ще в квітні 2019 року.

Як пише Telegram-канал "По той бік новин", автори розсилки просять також передати цю інформацію всім, кому можна.

"Терміново подзвони на цей номер. Це для ухвалення закону про мову. Сьогодні Верховна Рада ухвалює закон. Просто набрати номер і голос скаже: "Ваш голос прийнятий". 0800302299. Передай, кому можеш", – наводиться текст повідомлення.

Зазначається, що на нього відгукнулося чимало людей. Під час дзвінків з них гроші не знімалися, але голос був зарахований, правда за що саме – невідомо.

"Зазначений номер аферисти взяли не зі стелі. Нещодавно телеканал "Прямий" проводив опитування серед глядачів:" Яка тема для вас важливіше: закон про мову або місцеві вибори? "Щоб підтримати першу тему, треба було подзвонити на номер: 0800302277. Другий – 0800302299 – саме його вказують в розсилці", – пише Telegram-канал, уточнюючи, що, як правило, подібні номери орендуються для телемаркетингу.

Наприклад, в 2018 року по ньому можна було голосувати проти ЛГБТ в Україні.

Також співавтор закону Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook написав, що це фейк і закликав нікуди не дзвонити.

"Поки ми захищаємо закон про українську мову в Конституційному суді, аферисти хочуть заробити на любові. Я розумію, що це фейк, але для чого? ВР сьогодні нічого не приймає. Нікуди не дзвоніть", – зазначив він.

В Україні запустили новий фейк навколо закону про мову: просять терміново зателефонувати

В Україні запустили новий фейк навколо закону про мову: просять терміново зателефонувати

В Україні запустили новий фейк навколо закону про мову: просять терміново зателефонувати

В Україні запустили новий фейк навколо закону про мову: просять терміново зателефонувати

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