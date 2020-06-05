В Україні запустили літаки після карантину: названі перші напрямки

В Україні з п'ятниці, 5 червня, відновлено внутрішнє авіасполучення. Перші літаки полетять ввечері з аеропорту "Бориспіль" в Дніпро та Одесу.

Незважаючи на ослаблення карантину, на борту буде діяти ряд правил і обмежень. Про це ТСН розповів генеральний директор української авіакомпанії "Wind Rose" Володимир Каменчук.

В Україні запустили літаки після карантину

Через епідемію коронавірусу на борту не годуватимуть, доступні будуть тільки напої в одноразовому посуді. Також у всіх аеропортах пасажирам будуть перевіряти температуру.

"Буде такий порядок: на вході в аеропорт будуть заміряти температуру, а також температуру перед виходом на борт. І обов'язково маска протягом усього перебування: від входу в аеропорт і до виходу з аеропорту", – розповів Каменчук.

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