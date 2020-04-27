В Україні запустили безкоштовний онлайн-курс про дизайн і програму працевлаштування

Креативна Практика — це освітня платформа для фахівців креативних індустрій.

Платформа включає:

освітні продукти (курси, окремі лекції та спеціальні формати),

онлайн-платформу для навчання,

систему профілів студентів,

систему сертифікації,

програму допомоги в працевлаштуванні.

До 3 травня відкрита реєстрація на безкоштовний курс Креативної Практики "Основи дизайну".

Курс проходить виключно в онлайн-форматі і триває 2,5 місяця. Програма охоплює теми композиції, кольорознавства, типографіки, стилю і дизайн-процесу, а також містить ряд практичних модулів. Особливість цього курсу в тому, що він створений групою партнерів — креативних і дизайнерських агенцій. Його програма заснована на реальних практиках і методах роботи і враховує узагальнені вимоги до дизайнерських знань.

Зараз йде набір на третій набір, який в цьому сезоні стане останнім. Наступний набір почне навчання вже у вересні.

Випускники курсів будуть автоматично потрапляти в списки кадрового резерву партнерів організаторів.

Довідка

Креативна Практика створюється групою українських креативних компаній на основі реальних практик і знань особливостей роботи креативної індустрії. На поточний момент в робочу групу входять Aimbulance, Arena Media Expert, Deco.agency, dl.agency, Element Agency, Enjoy, Gagarin Studio, Galagan, Grape, Havas Kyiv Design, Hexagon Agency, Kyiv Signals, League Design Agency, MADCATS, MEX a member of Havas, Michurin, New Strategies Group, POPEL Agency, POSTMEN, Sasquatch Digital, Skykillers, TS/D Agency, UAMASTER, Vertigo, Vintage Web Production, Wideworks®, список партнерів розширюється.

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