В Україні запускають електронні лікарняні: в чому їх особливості

Міністерство охорони здоров’я запускає електронні лікарняні.

Поки що вони функціонуватимуть у тестовому режимі на базі сервісу Пенсійного фонду. Про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу 9 липня, який транслювала пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"В електронній системі охорони здоров’я розробляється базовий функціонал електронних медичних висновків... Це скоротить час, надасть нам зручність і дозволить далі працювати з цією інформацією. Один з таких висновків – тимчасові листки непрацездатності (лікарняні)", – сказав він.

Чиновник пояснив, що наразі триває підготовка нормативно-правових актів, яка забезпечить роботу електронних лікарняних, а загалом такі документи запускатимуться у два етапи.

Він також розповів, що в Пенсійному фонді вже розробили на сайті веб-інтерфейс, куди лікар за допомогою цифрового електронного підпису зможе вносити дані про пацієнта, його тимчасову непрацездатність. Для всіх служб ця інформація буде "підтягуватися" з бази даних фонду.

"Перевага в тому, що це вже розроблено, немає додаткового навантаження на основний компонент eHealth, і це дозволить запустити електронні лікарняні до кінця літа", – заявив Кучер.

Він відзначив, що медичні заклади, які хочуть протестувати систему, можуть зареєструватися до 15:00 10 липня. Вже після відпрацювання технічних моментів, отримання зворотного зв’язку відбудеться перехід до фінального затвердження нормативних документів і запуску електронних лікарняних.

Водночас паралельно розробляється цільова модель електронних лікарняних, яка буде працювати в eHealth. Її мають запустити на початку 2021 року.

"Вона полягає в тому, що коли в базі даних eHealth є дані про пацієнта, лікар зможе виписувати е-лікарняні з мінімальною кількістю дій", – підсумував Кучер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 3 березня ухвалив постанову щодо запровадження в країні електронних лікарняних. Як анонсував заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, електронний лікарняний міг з'явитися в Україні вже з 1 квітня.