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3 березня • оновлено в 10:18
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В Україні запускають безкоштовне ТБ: список каналів

14.1т
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В Україні до 16 березня почнуть віщати чотири безкоштовних національних телеканала, які нададуть медіагрупи StarLightMedia, "1+1 media", "Медіа Група Україна" та Inter Media Group.

При цьому дані версії українських телеканалів отримають міжнародну версію, пише " КП в Україні ".

Так, українці безкоштовно зможуть побачити міжнародні версії телеканалу "1+1" – "1+1 International", "Інтера" – "Інтер +". "Медіа група Україна" відкриє у вільному доступі канал "Україна 24"

Українське ТБ

Українське ТБ

StarLightMedia створить новий телеканал, де будуть показані програми відразу з трьох мовників – Новий, ICTV, СТБ. Нова назва телеканал поки не названо.

Пояснимо, що міжнародна версія передбачає відміну від основного телеканал. Наприклад, не буде прем'єр ексклюзивних передач або шоу, а тільки повтори.

"У міжнародних версіях каналів не буде програм, які придбані каналами і обмежені територією показу. Наприклад,"Голос країни", "Танці з зірками" і фільмопоказу таких мейджорів як Disney, Fox, Paramount. Зате будуть продукти авторського виробництва каналів або копродукція, на яку є повні авторські права без обмежень території показу", – пояснили в "1+1 медіа".

При цьому на "Україна 24" транслюватимуть політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", проєкт "Контролер", проекти журналістських розслідувань "Гучна справа" та інше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 16 березня 2020 року в Україні повинні запустити незакодований супутникові міжнародні версії загальнонаціональних телеканалів.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
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