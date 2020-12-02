В Україні запровадили "помаранчеву" карантинну зону: що дозволили

Таша Адамович Суспільство 18:28, 2.12.2020 Оновлено: 18:52, 2.12.2020

Уряд України скасував карантин вихідного дня й повернув обмеження "помаранчевої" зони на території всієї країни.

Рішення ухвалили на засіданні Кабміну 2 грудня. Урядовці пояснили це позитивною динамікою поширення COVID-19 за останні три тижні.

Відповідно, у нашій країні дозволили:

  • роботу готелів;

  • проведення масових заходів для аудиторії не більше ніж 100 осіб (1 людина на 20 кв. м);

  • діяльність розважальних закладів, ресторанів, окрім нічного часу (22:00-07:00);

  • роботу кінотеатрів і театрів за умови заповненості не більше ніж на 50%;

  • невідкладну, а також планову госпіталізацію, якщо в разі відтермінування існує ризик для життя.

Заборонено в "помаранчевій" зоні:

  • відвідування установ соціального захисту, у яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового характеру;

  • діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;

  • діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

  • планові госпіталізації в лікарнях;

  • роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

  • приймання нових змін у дитячі табори.

Обмеження карантинних зон
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Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні 58% населення підтримали введення жорсткого карантину (локдауну) в період новорічних свят.

Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг". Також 45% опитаних вважають оптимальними заходи, вжиті владою щодо боротьби з COVID-19, 30% вважають їх занадто м'якими, а 11% – занадто жорсткими.

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