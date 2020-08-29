В Україні запровадили орден видатного хірурга Мухіна: кого першими нагородили

Гліб Іванов Суспільство 21:02, 29.08.2020

Правління Всеукраїнської громадської організації імені Миколи Пирогова "Військова медицина України" 27 серпня запровадило орден імені видатного українця, основоположника багатьох напрямків медичної науки, вчителя Пирогова, Єфрема Мухіна.

Про це повідомили у пресслужбі Національного університету біоресурсів і природокористування України. Відзначається, що у той же же день правлінням було ухвалено рішення про нагородження достойних людей.

Так, першим цієї нагороди у рік свого 210-річчя удостоєний всесвітньо відомий видатний лікар, анатом і хірург Микола Іванович Пирогов, що є символічним вираженням поваги до заслуг нагородженого.

Також першими нагородженими орденом Мухіна стали члени Пироговської комісії та виконавчої групи з ребальзамування тіла Пирогова:

  • доктор ветеринарних наук, професор Мельник Олег Петрович;

Голова ГО "Військова медицина України" Олександр Малиш вручив орден Олегу Мельнику
Фото: nubip.edu.ua

  • ексдиректор Національного музею-садиби М.І. Пирогова, кандидат медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України Гунько Петро Маркович;

  • ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Герой України Мороз Василь Максимович;

  • проректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор Гумінський Юрій Йосипович;

  • директор ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України", доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН УКраїни,Заслужений лікар України Проданчук Микола Георгійович;

Орден Мухіна
Фото: nubip.edu.ua

  • професор кафедри морфології Сумського державного університету, доктор медичних наук Ткач Геннадій Фкдорович;

  • учений секретар Національного музею-садиби М.І. Пирогова Гайдуков Віктор Олексійович;

  • доцент Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кандидат медичних наук Гриценко Сергій Іванович;

  • старший викладач Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Стельмащук Павло Олегович;

  • старший викладач Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Залевський Леонід Леонідович.

Фото: nubip.edu.ua
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