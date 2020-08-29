В Україні запровадили орден видатного хірурга Мухіна: кого першими нагородили

Правління Всеукраїнської громадської організації імені Миколи Пирогова "Військова медицина України" 27 серпня запровадило орден імені видатного українця, основоположника багатьох напрямків медичної науки, вчителя Пирогова, Єфрема Мухіна.

Про це повідомили у пресслужбі Національного університету біоресурсів і природокористування України. Відзначається, що у той же же день правлінням було ухвалено рішення про нагородження достойних людей.

Так, першим цієї нагороди у рік свого 210-річчя удостоєний всесвітньо відомий видатний лікар, анатом і хірург Микола Іванович Пирогов, що є символічним вираженням поваги до заслуг нагородженого.

Також першими нагородженими орденом Мухіна стали члени Пироговської комісії та виконавчої групи з ребальзамування тіла Пирогова:

доктор ветеринарних наук, професор Мельник Олег Петрович;

Голова ГО "Військова медицина України" Олександр Малиш вручив орден Олегу Мельнику Фото: nubip.edu.ua

ексдиректор Національного музею-садиби М.І. Пирогова, кандидат медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України Гунько Петро Маркович;

ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Герой України Мороз Василь Максимович;

проректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор Гумінський Юрій Йосипович;

директор ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України", доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН УКраїни,Заслужений лікар України Проданчук Микола Георгійович;

Орден Мухіна Фото: nubip.edu.ua

професор кафедри морфології Сумського державного університету, доктор медичних наук Ткач Геннадій Фкдорович;

учений секретар Національного музею-садиби М.І. Пирогова Гайдуков Віктор Олексійович;

доцент Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кандидат медичних наук Гриценко Сергій Іванович;

старший викладач Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Стельмащук Павло Олегович;

старший викладач Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Залевський Леонід Леонідович.

В Україні запровадили орден видатного хірурга Мухіна: кого першими нагородили Фото: nubip.edu.ua

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