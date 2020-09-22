В Україні запрацював російський Wildberies із футболками з Путіним і Кримським мостом. Фото

В Україні 21 вересня розпочав працювати російський онлайн-ритейлер Wildberries, який відкрито торгує товарами із символікою країни-агресора.

Так, на сайті можна побачити набори для вишивання портрета президента РФ Володимира Путіна, футболки з його зображенням. Також вільно продаються одяг та аксесуари з диктаторами Йосипом Сталіним і Володимиром Леніним, а також із забороненою в Україні символікою СРСР.

Аксесуари з Леніним. Скриншот сторінки

Wildberies в Україні торгує одягом із президентом РФ. Скриншот сторінки

Одяг із символікою СРСР. Скриншот сторінки

Товари із зображенням Сталіна. Скриншот сторінки

На цьому російська мережа не зупинилася й вирішила продавати в Україні навіть футболки з принтом Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму, а також матеріали для підготовки до ЄДЕ, який існує тільки в Росії (аналог українського ЗНО).

Футболка з Кримським мостом. Скриншот сторінки

Посібники для підготовки до ЄДЕ, якого не існує в Україні. Скриншот сторінки

При цьому вартість всіх товарів вказана в українській національній валюті – гривнях. Наприклад, трафарет під вишивку бісером із Путіним українцям пропонують купити за акцією за 185-197 грн, а альбом для монет, присвячених окупації українського півострова, – за 27 гривень.

В альбомі за 27 грн окупанти хваляться "приєднанням" Кримського півострова. Скриншот сторінки

Українцям пропонують альбом для монет на честь окупації Криму. Скриншот сторінки

Набір для вишивання портрета Путіна. Скриншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL: