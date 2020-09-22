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В Україні запрацював російський Wildberies із футболками з Путіним і Кримським мостом. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
8,4 т.

  • Ритейлер запропонував українцям акційні набори для вишивання портретів президента РФ

  • Також в асортименті – аксесуари з Леніним, Сталіним і емблемою СРСР

  • Крім того, відкрито продається альбом під монети на честь захоплення Криму

Російський Wildberies почав торгувати в Україні портретами Путіна

В Україні 21 вересня розпочав працювати російський онлайн-ритейлер Wildberries, який відкрито торгує товарами із символікою країни-агресора.

Так, на сайті можна побачити набори для вишивання портрета президента РФ Володимира Путіна, футболки з його зображенням. Також вільно продаються одяг та аксесуари з диктаторами Йосипом Сталіним і Володимиром Леніним, а також із забороненою в Україні символікою СРСР.

Аксесуари з Леніним.
Wildberies в Україні торгує одягом із президентом РФ.
Одяг із символікою СРСР.
Товари із зображенням Сталіна.

На цьому російська мережа не зупинилася й вирішила продавати в Україні навіть футболки з принтом Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму, а також матеріали для підготовки до ЄДЕ, який існує тільки в Росії (аналог українського ЗНО).

Футболка з Кримським мостом.
Посібники для підготовки до ЄДЕ, якого не існує в Україні.

При цьому вартість всіх товарів вказана в українській національній валюті – гривнях. Наприклад, трафарет під вишивку бісером із Путіним українцям пропонують купити за акцією за 185-197 грн, а альбом для монет, присвячених окупації українського півострова, – за 27 гривень.

В альбомі за 27 грн окупанти хваляться "приєднанням" Кримського півострова.
Українцям пропонують альбом для монет на честь окупації Криму.
Набір для вишивання портрета Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаАнексія КримуСРСРКримський містВолодимир ПутінЙосип СталінВолодимир Ленін
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