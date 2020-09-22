В Україні запрацював російський Wildberies із футболками з Путіним і Кримським мостом. Фото

Ритейлер запропонував українцям акційні набори для вишивання портретів президента РФ
Також в асортименті – аксесуари з Леніним, Сталіним і емблемою СРСР
Крім того, відкрито продається альбом під монети на честь захоплення Криму
В Україні 21 вересня розпочав працювати російський онлайн-ритейлер Wildberries, який відкрито торгує товарами із символікою країни-агресора.
Так, на сайті можна побачити набори для вишивання портрета президента РФ Володимира Путіна, футболки з його зображенням. Також вільно продаються одяг та аксесуари з диктаторами Йосипом Сталіним і Володимиром Леніним, а також із забороненою в Україні символікою СРСР.
На цьому російська мережа не зупинилася й вирішила продавати в Україні навіть футболки з принтом Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму, а також матеріали для підготовки до ЄДЕ, який існує тільки в Росії (аналог українського ЗНО).
При цьому вартість всіх товарів вказана в українській національній валюті – гривнях. Наприклад, трафарет під вишивку бісером із Путіним українцям пропонують купити за акцією за 185-197 грн, а альбом для монет, присвячених окупації українського півострова, – за 27 гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у місті Вінниця в одному з магазинів секонд-хенду також продавали футболку з портретом президента країни-агресора Росії Володимира Путіна.
Однак патріоти розірвали одяг із Путіним на шматки й викинули в смітник. Адміністрація магазину пішла назустріч і сама віддала футболку для утилізації.
А в Миколаєві в одному з магазинів продавали футболку із символікою країни-агресора Росії. На ній зображено герб РФ – двоголовий орел і напис "Вічно вірний".