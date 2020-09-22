В Україні запрацював російський Wildberies із футболками з Путіним і Кримським мостом. Фото

В Україні 21 вересня розпочав працювати російський онлайн-ритейлер Wildberries, який відкрито торгує товарами із символікою країни-агресора.

Так, на сайті можна побачити набори для вишивання портрета президента РФ Володимира Путіна, футболки з його зображенням. Також вільно продаються одяг та аксесуари з диктаторами Йосипом Сталіним і Володимиром Леніним, а також із забороненою в Україні символікою СРСР.

На цьому російська мережа не зупинилася й вирішила продавати в Україні навіть футболки з принтом Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму, а також матеріали для підготовки до ЄДЕ, який існує тільки в Росії (аналог українського ЗНО).

При цьому вартість всіх товарів вказана в українській національній валюті – гривнях. Наприклад, трафарет під вишивку бісером із Путіним українцям пропонують купити за акцією за 185-197 грн, а альбом для монет, присвячених окупації українського півострова, – за 27 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL: