В Україні запрацював контакт-центр для хворих на COVID-19

У понеділок, 2 листопада, в Україні почав роботу контакт-центр Міністерства охорони здоров’я з протидії коронавірусу (COVID-19).

Як заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, за номером телефону 0 800 60 20 19 можна отримати інформацію, якщо пацієнт не може зв'язатися зі своїм сімейним лікарем чи отримати направлення на аналізи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словам, контакт-центр працюватиме цілодобово, дзвінки будуть опрацьовувати 150 операторів.

"Алгоритм дії такий: якщо оператору необхідно уточнити інформацію, а ви розумієте, що такого буде дуже багато, наприклад, ви зателефонували з якогось там невеликого міста у Хмельницькій області, і вас турбує питання, що ви не можете зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. Або ви не можете отримати направлення на здачу аналізів, або комп’ютерну томографію. Або у вас виникли питання з ПЛР-тестування", – пояснив міністр.

Щоб з’ясувати питання і надати вичерпну відповідь, оператору потрібно буде зв’язатися з відповідним містом, з відповідним сімейним лікарем, і потім надати цю інформацію.

Усе це буде реєструватися в CRM-системі, яка автоматично надсилатиме питання на розгляд у регіони.

"Потім, після отримання відповіді, оператор обов’язково вам повинен перетелефонувати", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у МОЗ пояснили, коли лікар прийде додому до хворого на COVID-19.