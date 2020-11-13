В Україні запрацював карантин вихідного дня: у Кабміні пояснили, кого він не стосуватиметься

З п'ятниці, 13 листопада, в Україні почала діяти постанова Кабінету міністрів про карантин вихідного дня, але вона не стосуватиметься релігійних заходів.

Тепер по всій країні діють обмеження, що характерні для "помаранчевої" зони, повідомив в свій Телеграм-канал міністр КМ Олег Немчінов.

"З сьогоднішнього дня постанова карантину вихідного дня вступила в дію. Його результатів МОЗ очікує за підсумками трьох тижнів ... Місцеві органи ТЕБ та НС можуть посилювати їх до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", – повідомив чиновник.

Немчінов також зазначив, що на час карантину вихідного дня вони не можуть заборонити проведення релігійних заходів без введення надзвичайного стану.

"Під час служби необхідно дотримуватися вимог щодо кількості учасників, дистанції та використання засобів індивідуального захисту", – підкреслив чиновник.

Немчінов попередив, якщо трапиться локдаун медичної сфери, то буде введено повний локдаун для всієї країни.

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