В Україні запрацював карантин вихідного дня: у Кабміні пояснили, кого він не стосуватиметься
З п'ятниці, 13 листопада, в Україні почала діяти постанова Кабінету міністрів про карантин вихідного дня, але вона не стосуватиметься релігійних заходів.
Тепер по всій країні діють обмеження, що характерні для "помаранчевої" зони, повідомив в свій Телеграм-канал міністр КМ Олег Немчінов.
"З сьогоднішнього дня постанова карантину вихідного дня вступила в дію. Його результатів МОЗ очікує за підсумками трьох тижнів ... Місцеві органи ТЕБ та НС можуть посилювати їх до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", – повідомив чиновник.
Немчінов також зазначив, що на час карантину вихідного дня вони не можуть заборонити проведення релігійних заходів без введення надзвичайного стану.
"Під час служби необхідно дотримуватися вимог щодо кількості учасників, дистанції та використання засобів індивідуального захисту", – підкреслив чиновник.
Немчінов попередив, якщо трапиться локдаун медичної сфери, то буде введено повний локдаун для всієї країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів прийняв рішення ввести в Україні карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада. Нові обмеження будуть діяти два дні тиждень – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Зокрема, країна відмовляється від дії адаптивного карантину, натомість переходить на загальнодержавний з обмеженнями, які діяли в регіонах з "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки.
В день засідання Кабміну 11 листопада представники ресторанного бізнесу, працівники барів і кафе в більш ніж 20 містах вийшли на мітинги проти карантину вихідного дня. Українці вважають нові обмеження знищенням їх бізнесу.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив логіку введення в Україні карантину вихідного дня.