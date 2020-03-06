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6 березня • оновлено в 12:16
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В Україні запідозрили нові випадки коронавірусу

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В Україні у дев'яти осіб запідозрили захворювання смертельною коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"На сьогодні до Центру громадського здоров'я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19, дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають", – йдеться у повідомленні.

Епідемія коронавірусу

Епідемія коронавірусу

У МОЗ наголосили, що станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один підтверджений випадок COVID-19.

Нагадаємо, у Чернівецькій області через виявлення першого в Україні випадку коронавірусу вирішили оголосити карантин для всіх навчальних закладів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості поширення коронавірусу COVID-19 на території країни.

Раніше в Чернівцях підтвердили один випадок хвороби COVID-19. Є ще близько 6 підозр у людей із регіону, які нещодавно повернулися з Європи.

В Україну прибуде група експертів із ВООЗ, яка допоможе організувати протиепідемічні заходи через загрозу COVID-19 у нашій країні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"... лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются" - умиляет это "исследования... продолжаются". И СКОЛЬКО идет одно исследование?
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